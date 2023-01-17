Калуженинова (Копычева) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинова (Копычева) Устинья Николаевна

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Копычев Николай Иоакимович

Мать: Копычева Дарья Евсеевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Калужинов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Калуженов Иван Степанович

Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Калужников Яков Степанович

Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Лысова Акилина Степановна

Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стремоухова Степанида Степановна

Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1795
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