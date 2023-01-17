Калуженинова (Копычева) Устинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1747
Сын: Калужинов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Калуженов Иван Степанович
Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Калужников Яков Степанович
Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Лысова Акилина Степановна
Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стремоухова Степанида Степановна
Отец ребёнка: Калуженинов Степан Парфеньевич
Смерть
После 1795