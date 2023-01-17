Калуженинов Степан Парфеньевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1747
Сын: Калужинов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Калуженов Иван Степанович
Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Калужников Яков Степанович
Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Лысова Акилина Степановна
Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стремоухова Степанида Степановна
Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна
Смерть
1765