Калуженинов Степан Парфеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Степан Парфеньевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Калуженинов Парфений Васильевич

Мать: Калуженинова Евдокия Антиповна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Калужинов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Калуженов Иван Степанович

Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Калужников Яков Степанович

Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Лысова Акилина Степановна

Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стремоухова Степанида Степановна

Мать ребёнка: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
1765
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