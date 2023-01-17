Лысова (Калуженинова) Акилина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова (Калуженинова) Акилина Степановна

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Калуженинов Степан Парфеньевич

Мать: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лысова Устинья Ефремовна

Отец ребёнка: Лысов Ефрем

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лысов Петр Ефремович

Отец ребёнка: Лысов Ефрем

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лысов Николай Ефремович

Отец ребёнка: Лысов Ефрем

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Ефрем

Смерть
Неизвестно
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