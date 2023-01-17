Лысова (Калуженинова) Акилина Степановна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лысова Устинья Ефремовна
Отец ребёнка: Лысов Ефрем
Рождение ребёнка
1789
Сын: Лысов Петр Ефремович
Отец ребёнка: Лысов Ефрем
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лысов Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысов Ефрем
Смерть
Неизвестно