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Калужинов Дмитрий Степанович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Калуженинов Степан Парфеньевич

Мать: Калуженинова Устинья Николаевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Кареева Улита Дмитриевна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Калужинова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Калужинова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Калуженов Герасим

Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Анастасия Климовна

Смерть
1800
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