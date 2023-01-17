Калужинов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Кареева Улита Дмитриевна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Калужинова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Калужинова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Калуженов Герасим
Мать ребёнка: Калужинова Анастасия Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800