Калужникова (Выходцева) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужникова (Выходцева) София Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Калужников Павел Никифорович

Отец ребёнка: Калужников Никифор Яковлевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Калужников Иван Никифорович

Отец ребёнка: Калужников Никифор Яковлевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Калужникова Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Калужников Никифор Яковлевич

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужников Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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