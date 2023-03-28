деревня Сучкина, деревня Сучкина, Благодатенская волость, Рыльский уезд (на 1892) — Familio

Сучкина

Благодатенская волость, Рыльский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1920Сучкина, д. каз.при протоке Богдановском.923191585555

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Благодатенская волость
826. Сучкина, деревня бывшая государственная, дворов 213, жителей 1290, лавка, кирпичный завод

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Благодатенская волость
Сучкина дер. 7724753Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 16.
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