Неликаева Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Матохина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Неликаев Трифон Григорьевич
Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Неликаев Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно