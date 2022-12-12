Неликаева Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Матохина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1733

Сын: Неликаев Трифон Григорьевич

Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Неликаев Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Неликаев Григорий Денисович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неликаев Григорий Денисович

Смерть
Неизвестно
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