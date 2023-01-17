Неликаев Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаев Гавриил Григорьевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Неликаев Григорий Денисович

Мать: Неликаева Татьяна Филипповна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Неликаев Иван-старший Гаврилович

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Неликаева Меланья Гавриловна

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Неликаев Авраам Гаврилович

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неликаев Климент Гаврилович

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Неликаев Иван-младший Гаврилович

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Неликаев Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Неликаева Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Устинья (Афанасьевна)

Смерть
1794
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