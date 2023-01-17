Неликаев Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1766
Сын: Неликаев Иван-старший Гаврилович
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Неликаева Меланья Гавриловна
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1776
Сын: Неликаев Авраам Гаврилович
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1778
Сын: Неликаев Климент Гаврилович
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Неликаев Иван-младший Гаврилович
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1783
Сын: Неликаев Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Неликаева Васса Гавриловна
Мать ребёнка: Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794