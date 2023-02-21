Неликаева Устинья (Афанасьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Неликаев Иван-старший Гаврилович
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Неликаева Меланья Гавриловна
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Неликаев Авраам Гаврилович
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Неликаев Климент Гаврилович
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Неликаев Иван-младший Гаврилович
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Неликаев Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Неликаева Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно