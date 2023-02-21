Неликаева Устинья (Афанасьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Устинья (Афанасьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Неликаев Иван-старший Гаврилович

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Неликаева Меланья Гавриловна

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неликаева Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Неликаев Авраам Гаврилович

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Неликаев Климент Гаврилович

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Неликаев Иван-младший Гаврилович

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Неликаев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Неликаева Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Неликаев Гавриил Григорьевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неликаев Гавриил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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