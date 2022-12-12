Неликаев Трифон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Неликаев Аггей Трифонович
Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Неликаев Евмен Трифонович
Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Неликаев Маркел Трифонович
Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно