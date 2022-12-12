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Неликаев Трифон Григорьевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Неликаев Григорий Денисович

Мать: Неликаева Татьяна Филипповна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Неликаев Осип Трифонович

Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Неликаев Аггей Трифонович

Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Неликаев Евмен Трифонович

Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Неликаев Маркел Трифонович

Мать ребёнка: Неликаева Федосья Леонтьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Федосья Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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