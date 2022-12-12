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Неликаев Евмен Трифонович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Неликаев Трифон Григорьевич

Мать: Неликаева Федосья Леонтьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Неликаев Иван Евменович

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Неликаева Марфа Евменовна

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Неликаева Ксения Евменовна

Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Евдокия Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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