Неликаев Евмен Трифонович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Неликаева Марфа Евменовна
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Неликаева Ксения Евменовна
Мать ребёнка: Неликаева Евдокия Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно