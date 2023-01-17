Скосарева (Матохина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
1777
Сын: Скосарев Тимофей Прохорович
Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Скосарева Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Скосарев Прокопий Прохорович
Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Скосарев Александр Прохорович
Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Скосарев Владимир Прохорович
Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно