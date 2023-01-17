Скосарева (Матохина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосарева (Матохина) Мария Андреевна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Матохин Андрей Леонтьевич

Мать: Матохина Евдокия Григорьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Скосарев Тимофей Прохорович

Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Скосарева Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Скосарев Прокопий Прохорович

Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Скосарев Александр Прохорович

Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Скосарев Владимир Прохорович

Отец ребёнка: Скосарев Прохор Константинович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скосарев Прохор Константинович

Смерть
Неизвестно
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