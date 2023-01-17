Матохин Сафрон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1790
Сын: Матохин Кузьма Софронович
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марина Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матохина Василиса Софроновна
Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827