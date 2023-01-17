Матохин Сафрон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохин Сафрон Андреевич

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Матохин Андрей Леонтьевич

Мать: Матохина Евдокия Григорьевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Матохин Кузьма Софронович

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марина Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Матохин Ефим Софронович

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матохина Василиса Софроновна

Мать ребёнка: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Федосья Никитична

Смерть
1827
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