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Матохин Ефим Софронович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Матохин Сафрон Андреевич

Мать: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Матохин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Матохина Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матохина Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матохина Евдокия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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