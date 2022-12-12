Матохин Ефим Софронович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1817
Сын: Матохин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Матохина Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матохина Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Матохина Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно