Матохин Кузьма Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатохин Кузьма Софронович

Матохин Кузьма Софронович

avatar

Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Матохин Сафрон Андреевич

Мать: Матохина Федосья Никитична

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1800
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close