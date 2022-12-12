Матохина Федосья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Матохин Кузьма Софронович
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марина Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Матохина Василиса Софроновна
Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно