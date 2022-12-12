Матохина Федосья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Федосья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Матохин Кузьма Софронович

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марина Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Матохин Ефим Софронович

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Матохина Василиса Софроновна

Отец ребёнка: Матохин Сафрон Андреевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Сафрон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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