Наумов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиМежду 1855 и 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Наумов Селиверст
Мать: Наумова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Наумова) Матрена
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Наумова) Наталия
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Наумов Александр
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Наумов Герасим
Мать ребёнка: Наталия
Смерть
Между 1855 и 1861
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Наумова) Елена
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
1860
Сын: Наумов Федор
Мать ребёнка: Наталия