Наумов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Между 1855 и 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Наумов Селиверст

Мать: Наумова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Наумова) Матрена

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Наумова) Наталия

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
1851

Сын: Наумов Александр

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
1852

Сын: Наумов Герасим

Мать ребёнка: Наталия

Смерть
Между 1855 и 1861
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Наумова) Елена

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
1860

Сын: Наумов Федор

Мать ребёнка: Наталия

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