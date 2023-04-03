Наумова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиМежду 1839 и 1845
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Наумов Алексей
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825
Сын: Наумов Василий
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Власова (Наумова) Анна
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Рождение ребёнка
1834
Сын: Наумов Макар
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Рождение ребёнка
1837
Сын: Наумов Иван
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Наумова) Татьяна
Отец ребёнка: Наумов Селиверст
Смерть
Между 1839 и 1845