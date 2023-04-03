Наумова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Между 1839 и 1845

Пол

Женский

Отец

До 1782 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Наумов Алексей

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825

Сын: Наумов Василий

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Власова (Наумова) Анна

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Рождение ребёнка
1834

Сын: Наумов Макар

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Наумов Иван

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Наумова) Татьяна

Отец ребёнка: Наумов Селиверст

Смерть
Между 1839 и 1845
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

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