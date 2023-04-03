Наумов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наталия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Наумова) Феодосия

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
23.06.1872

Дочь: (Наумова) Мария

Мать ребёнка: Александра

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.10.1873

Дочь: (Наумова) Пелагея

Мать ребёнка: Александра

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Наумов Иван

Мать ребёнка: Александра

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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