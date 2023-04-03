Наумов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Наумов Алексей
Мать: Наталия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Наумова) Феодосия
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
23.06.1872
Дочь: (Наумова) Мария
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
13.10.1873
Дочь: (Наумова) Пелагея
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Наумов Иван
Мать ребёнка: Александра
Смерть
Неизвестно