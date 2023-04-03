Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Наумова) Матрена
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Наумова) Наталия
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Наумов Александр
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1852
Сын: Наумов Герасим
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Наумова) Елена
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Рождение ребёнка
1860
Сын: Наумов Федор
Отец ребёнка: Наумов Алексей
Смерть
После 1861