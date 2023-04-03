Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Наумова) Матрена

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Наумова) Наталия

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1851

Сын: Наумов Александр

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1852

Сын: Наумов Герасим

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Наумова) Елена

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Рождение ребёнка
1860

Сын: Наумов Федор

Отец ребёнка: Наумов Алексей

Смерть
После 1861

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