Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1856 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1874 ст.
Муж: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Блохина Харитина Петровна
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885 ст.
Дочь: Жулидова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.
Сын: Кучин Конон Петрович
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич
Смерть
После 1916