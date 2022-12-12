Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) Ивановна

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Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1856 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
01.11.1874 ст.

Муж: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Кучин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Блохина Харитина Петровна

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885 ст.

Дочь: Жулидова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Сын: Кучин Василий Петрович

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Сын: Кучин Конон Петрович

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1901 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кучин Петр Ильич

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1916
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