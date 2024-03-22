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Кучин Петр Ильич

Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

29.07.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1852 ст.

Отец: Кучин Илья Иванович

Мать: Кучина Мария Егоровна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
01.11.1874 ст.

Жена: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.

Сын: Кучин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Блохина Христина (Харитина) Петровна

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885 ст.

Дочь: Жулидова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Дочь: Рыжих Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Сын: Кучин Василий Петрович

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.

Сын: Кучин Конон Петрович

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Восприемники: Крестьянин Лаврентий Гаврилов Маленкин и Лариса Тарасиева Бондарева
Рождение ребёнка
05.07.1900 ст.

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Восприемники: с.Кострова крестьянин Иоанн Димитриев Зубарев и крестьянка Евдокия Евфимиева Бабичева
Смерть
Неизвестно
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