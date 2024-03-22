Кучин Петр Ильич
Место рождения
Дата рождения29.07.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1852 ст.
Отец: Кучин Илья Иванович
Мать: Кучина Мария Егоровна
Бракосочетание
01.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1876 ст.
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Блохина Христина (Харитина) Петровна
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885 ст.
Дочь: Жулидова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Дочь: Рыжих Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1897 ст.
Сын: Кучин Конон Петрович
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Восприемники: Крестьянин Лаврентий Гаврилов Маленкин и Лариса Тарасиева Бондарева
Рождение ребёнка
05.07.1900 ст.
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кучина Ирина (Арина) Ивановна
Восприемники: с.Кострова крестьянин Иоанн Димитриев Зубарев и крестьянка Евдокия Евфимиева Бабичева
Смерть
Неизвестно