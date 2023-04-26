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(Кучина) Ольга Петровна

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Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.07.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900 ст.

Отец: Кучин Петр Ильич

Мать: Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Восприемники: с.Кострова крестьянин Иоанн Димитриев Зубарев и крестьянка Евдокия Евфимиева Бабичева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Восприемник
03.06.1918 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемница у Марии Дмитриевной Блохиной (01.06.1918)
Смерть
Неизвестно

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