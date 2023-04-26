(Кучина) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения05.07.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1900 ст.
Восприемники: с.Кострова крестьянин Иоанн Димитриев Зубарев и крестьянка Евдокия Евфимиева Бабичева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
03.06.1918 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Восприемница у Марии Дмитриевной Блохиной (01.06.1918)
Смерть
Неизвестно