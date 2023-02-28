Блохина (Кучина) Христина (Харитина) Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смерти16.12.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: Кучин Петр Ильич
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.
Сын: Блохин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.
Сын: Блохин Дионисий Дмитриевич
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
19.05.1914 ст.
Дочь: Блохина Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
24.06.1916 ст.
Дочь: Блохина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович
Смерть
16.12.1939