Блохина (Кучина) Христина (Харитина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блохина (Кучина) Христина (Харитина) Петровна

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Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

16.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: Кучин Петр Ильич

Мать: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Муж: Блохин Дмитрий Ефимович

Белоозерка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.02.1903 ст.

Сын: Блохин Прохор Дмитриевич

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Белоозерка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Сын: Блохин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Белоозерка, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1912 ст.

Сын: Блохин Дионисий Дмитриевич

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
19.05.1914 ст.

Дочь: Блохина Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.06.1916 ст.

Дочь: Блохина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блохин Дмитрий Ефимович

Смерть
16.12.1939
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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