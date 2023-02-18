Блохина Феодосия Дмитриевна
женский, родилась 19.05.1914 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
умерла 01.07.1915 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
ОтецБлохин Дмитрий ЕфимовичВычислено 1878 ст. г.р.
МатьБлохина (Кучина) Христина (Харитина) ПетровнаВычислено 1880 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1914 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.07.1915 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край