Блохина Феодосия Дмитриевна 19.05.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Блохина Феодосия Дмитриевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 19.05.1914 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

умерла 01.07.1915 ст., Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Блохин Дмитрий ЕфимовичВычислено 1878 ст. г.р.
Мать
Блохина (Кучина) Христина (Харитина) ПетровнаВычислено 1880 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1914 ст.

Отец: Блохин Дмитрий Ефимович

Мать: Блохина (Кучина) Христина (Харитина) Петровна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
01.07.1915 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.