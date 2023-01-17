Кучин Конон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучин Конон Петрович

Кучин Конон Петрович

avatar

Место рождения

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

18.03.1897 ст.

Дата смерти

07.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1897 ст.

Отец: Кучин Петр Ильич

Мать: Кучина Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.12.1930

Дочь: Пашкевич Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1935

Сын: Кучин Юлий Кононович

Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
04.11.1940

Дочь: Дзалба Октябрина Кононовна

Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Кононовна

Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Кононовна

Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна

Смерть
07.02.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close