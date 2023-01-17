Кучин Конон Петрович
Место рождения
Дата рождения18.03.1897 ст.
Дата смерти07.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1897 ст.
Отец: Кучин Петр Ильич
Рождение ребёнка
25.12.1930
Дочь: Пашкевич Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1935
Сын: Кучин Юлий Кононович
Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Дзалба Октябрина Кононовна
Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Кононовна
Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Кононовна
Мать ребёнка: Кучина Анна Григорьевна
Смерть
07.02.1971