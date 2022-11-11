Кучин Конон Петрович 03.03.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кучин Конон Петрович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 03.03.1897 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

умер 07.02.1971

Отец
Кучин Петр Ильич29.07.1852 ст. г.р.
Мать
Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) ИвановнаВычислено 1856 ст. г.р.
Супруги
Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна10.12.1907 г.р.
Дети
Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна25.12.1930 г.р.
Кучин Юлий Кононович10.07.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1897 ст.

Отец: Кучин Петр Ильич

Мать: Кучина (Малёнкина) Ирина (Арина) Ивановна

Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область

Восприемники: Крестьянин Лаврентий Гаврилов Маленкин и Лариса Тарасиева Бондарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капранова (Кучина) Александра Кононовна

Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенко (Кучина) Елизавета Кононовна

Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.12.1930

Дочь: Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
10.07.1935

Сын: Кучин Юлий Кононович

Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
04.11.1940

Дочь: Дзалба (Кучина) Октябрина Кононовна

Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна

Смерть
07.02.1971

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