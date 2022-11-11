Кучин Конон Петрович
мужской, родился 03.03.1897 ст., Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
умер 07.02.1971
ОтецКучин Петр Ильич29.07.1852 ст. г.р.
МатьКучина (Малёнкина) Ирина (Арина) ИвановнаВычислено 1856 ст. г.р.
Супруги
Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна10.12.1907 г.р.
Дети
Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна25.12.1930 г.р.
Кучин Юлий Кононович10.07.1935 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1897 ст.
Кострова, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капранова (Кучина) Александра Кононовна
Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордиенко (Кучина) Елизавета Кононовна
Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1930
Дочь: Пашкевич (Кучина) Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1935
Сын: Кучин Юлий Кононович
Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Дзалба (Кучина) Октябрина Кононовна
Мать ребёнка: Кучина (Терещенко) Анна Григорьевна
Смерть
07.02.1971
Восприемники: Крестьянин Лаврентий Гаврилов Маленкин и Лариса Тарасиева Бондарева