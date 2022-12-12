Карташов Евлампий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1817 или 1818
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1817 или 1818
Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович
Мать: Карташова Анна
Бракосочетание
Между 1833 и 1835
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Сын: Карташов Никифор Евлампиевич
Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Дочь: Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
1842 или 1843
Дочь: Елена Евлампиевна
Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна