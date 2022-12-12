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Карташов Евлампий Яковлевич

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Место рождения

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1817 или 1818

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 или 1818

Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович

Мать: Карташова Анна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1833 и 1835

Жена: Карташова Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Карташов Никифор Евлампиевич

Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
1837 или 1838

Дочь: Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842 или 1843

Дочь: Елена Евлампиевна

Мать ребёнка: Карташова Федора Ефимовна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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