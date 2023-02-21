Карташова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 или 1792
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1791 или 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1806 и 1811
Рождение ребёнка
1810 или 1811
Сын: Карташов Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
1812 или 1813
Сын: Карташов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
1815 или 1816
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
1817 или 1818
Сын: Карташов Евлампий Яковлевич
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
1820 или 1821
Сын: Карташов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
1823 или 1824
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Аляева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович
Смерть
Между 1834 и 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область