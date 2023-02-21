Карташова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 или 1792

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 или 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 или 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1806 и 1811

Муж: Карташов Яков (Иаков) Львович

Рождение ребёнка
1810 или 1811

Сын: Карташов Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1812 или 1813

Сын: Карташов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815 или 1816

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1817 или 1818

Сын: Карташов Евлампий Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1820 или 1821

Сын: Карташов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1823 или 1824

Сын: Карташов Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Аляева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Карташов Яков (Иаков) Львович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 1834 и 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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