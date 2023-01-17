Карташов Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1820 или 1821
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1820 или 1821
Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович
Мать: Карташова Анна
Бракосочетание
Между 1836 и 1844
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Дочь: Лукерья (Гликерия) Степановна
Мать ребёнка: Карташова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1848 или 1849
Сын: Карташов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Карташова Прасковья Ивановна
Смерть
После 1850