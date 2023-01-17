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Карташов Степан Яковлевич

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Место рождения

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1820 или 1821

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 или 1821

Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович

Мать: Карташова Анна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1836 и 1844

Жена: Карташова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1843 или 1844

Дочь: Лукерья (Гликерия) Степановна

Мать ребёнка: Карташова Прасковья Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848 или 1849

Сын: Карташов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Карташова Прасковья Ивановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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