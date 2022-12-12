Карташова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарташова Прасковья Ивановна

Карташова Прасковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 или 1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 или 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1836 и 1844

Муж: Карташов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1843 или 1844

Дочь: Лукерья (Гликерия) Степановна

Отец ребёнка: Карташов Степан Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848 или 1849

Сын: Карташов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Карташов Степан Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close