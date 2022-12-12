Карташова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 или 1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 или 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1836 и 1844
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Дочь: Лукерья (Гликерия) Степановна
Отец ребёнка: Карташов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1848 или 1849
Сын: Карташов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Карташов Степан Яковлевич
Смерть
После 1850