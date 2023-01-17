Карташов Кондратий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1810 или 1811
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1810 или 1811
Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович
Мать: Карташова Анна
Бракосочетание
Между 1826 и 1830
Жена: Карташова Прасковья
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Дочь: Елена Кондратьевна
Мать ребёнка: Карташова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Степанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Карташова Прасковья
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Сын: Карташов Архип Кондратьевич
Мать ребёнка: Карташова Прасковья