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Карташов Кондратий Яковлевич

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Место рождения

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1810 или 1811

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1811

Отец: Карташов Яков (Иаков) Львович

Мать: Карташова Анна

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Между 1826 и 1830

Жена: Карташова Прасковья

Рождение ребёнка
1829 или 1830

Дочь: Елена Кондратьевна

Мать ребёнка: Карташова Прасковья

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Степанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Карташова Прасковья

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 или 1844

Сын: Карташов Архип Кондратьевич

Мать ребёнка: Карташова Прасковья

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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