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Карташова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 или 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1826 и 1830

Муж: Карташов Кондратий Яковлевич

Рождение ребёнка
1829 или 1830

Дочь: Елена Кондратьевна

Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843 или 1844

Сын: Карташов Архип Кондратьевич

Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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