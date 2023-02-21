Карташова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1826 и 1830
Рождение ребёнка
1829 или 1830
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич
Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Сын: Карташов Архип Кондратьевич
Отец ребёнка: Карташов Кондратий Яковлевич