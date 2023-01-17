Карташова Федора Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 или 1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1833 и 1835
Рождение ребёнка
1834 или 1835
Сын: Карташов Никифор Евлампиевич
Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1837 или 1838
Дочь: Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич
Рождение ребёнка
1842 или 1843
Дочь: Елена Евлампиевна
Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич
Смерть
После 1850