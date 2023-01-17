Карташова Федора Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Федора Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 или 1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 или 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1814 или 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1833 и 1835

Муж: Карташов Евлампий Яковлевич

Рождение ребёнка
1834 или 1835

Сын: Карташов Никифор Евлампиевич

Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837 или 1838

Дочь: Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842 или 1843

Дочь: Елена Евлампиевна

Отец ребёнка: Карташов Евлампий Яковлевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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