Кочеткова - Зубкова (Карташова) Ольга Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова - Зубкова (Карташова) Ольга Евлампиевна

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

28.06.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1841 ст.

Отец: Карташов Евлампий Яковлевич

Мать: Карташова Феодора Евстафиевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков N

Отец ребёнка: Кочетков Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N

Отец ребёнка: Зубков Иван Алексеевич

Бракосочетание
14.01.1863 ст.

Муж: Кочетков Сергей Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - первым браком жених - вторым браком
Бракосочетание
01.07.1884 ст.

Муж: Зубков Иван Алексеевич

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
невеста - вдова, казачка Донецкой станицы жених - отставной рядовой солдат второй брак
Смерть
Неизвестно

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