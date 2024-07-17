Кочеткова - Зубкова (Карташова) Ольга Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1841 ст.
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков N
Отец ребёнка: Кочетков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: N
Отец ребёнка: Зубков Иван Алексеевич
Бракосочетание
14.01.1863 ст.
невеста - первым браком жених - вторым браком
Бракосочетание
01.07.1884 ст.
невеста - вдова, казачка Донецкой станицы жених - отставной рядовой солдат второй брак
Смерть
Неизвестно