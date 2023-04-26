Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти01.11.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1838
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лягошин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1840
Сын: Лягошин Лаврентий Максимович
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1842
Сын: Лягошин Матвей Максимович
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1844
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1846
Сын: Лягошин Андрей Максимович
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Лягошин Константин Максимович
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Рождение ребёнка
09.06.1850
Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич
Смерть
01.11.1867