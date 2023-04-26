Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

01.11.1867

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягошин Максим Васильевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лягошин Игнат Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Лягошин Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лягошин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1840

Сын: Лягошин Лаврентий Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1842

Сын: Лягошин Матвей Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1844

Сын: Лягошин Илья Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1846

Сын: Лягошин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Лягошин Константин Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Лягошин Пётр Максимович

Отец ребёнка: Лягошин Максим Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.11.1867
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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