Лягошин Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
19.01.1858
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Рождение ребёнка
14.07.1870
Сын: Лягошин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Рождение ребёнка
19.03.1873
Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Рождение ребёнка
27.07.1875
Сын: Лягошин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Смерть
1876