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Лягошин Михаил Максимович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Лягошин Максим Васильевич

Мать: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лягошин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лягошин Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1870

Сын: Лягошин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Лягошин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1875

Сын: Лягошин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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