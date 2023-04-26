Лягошин Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти14.01.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Лягошин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
11.02.1838
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лягошин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
07.08.1840
Сын: Лягошин Лаврентий Максимович
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
02.08.1842
Сын: Лягошин Матвей Максимович
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
13.07.1844
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
24.11.1846
Сын: Лягошин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
14.05.1849
Сын: Лягошин Константин Максимович
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
09.06.1850
Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна
Смерть
14.01.1851