Лягошин Максим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛягошин Максим Васильевич

Лягошин Максим Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

14.01.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лягошин Василий

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лягошин Игнат Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1838

Сын: Лягошин Фёдор Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лягошин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1840

Сын: Лягошин Лаврентий Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1842

Сын: Лягошин Матвей Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1844

Сын: Лягошин Илья Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1846

Сын: Лягошин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1849

Сын: Лягошин Константин Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1850

Сын: Лягошин Пётр Максимович

Мать ребёнка: Лягошина (Гущина) Татьяна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.01.1851
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.