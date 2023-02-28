Лягошин Илья Максимович
Место рождения
Дата рождения13.07.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1844
Бракосочетание
18.10.1864
Жена: Евдокия Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1867
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1873
Сын: Лягошин Фирс Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1874
Сын: Лягошин Фирст Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1876
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1878
Сын: Лягошин Иван Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1881
Дочь: Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1884
Сын: Лягошин Яков Ильич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1887
Дочь: Васса Ильинична
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно