Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Родимов Семён Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1858
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
14.07.1870
Сын: Лягошин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
19.03.1873
Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович
Рождение ребёнка
27.07.1875
Сын: Лягошин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно