Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягошина (Родимова) Неонилла Семёновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Родимов Семён Егорович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Лягошин Михаил Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лягошин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лягошин Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1870

Сын: Лягошин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1873

Сын: Лягошин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1875

Сын: Лягошин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лягошин Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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