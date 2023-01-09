Осипов Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887
Бракосочетание
17.10.1905
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Осипов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Осипов Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Осипова) Агрипина Евдокимовна
Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1916
Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно