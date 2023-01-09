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Осипов Евдоким Алексеевич

Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1887

Отец: Осипов Алексей Георгиевич

Мать: Осипова (Москвитина) Ксения Прокопьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1905

Жена: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Осипова) Агрипина Евдокимовна

Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1916

Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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