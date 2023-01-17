Осипова (Москвитина) Ксения Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1882
Рождение ребёнка
05.11.1884
Дочь: Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
25.07.1887
Сын: Осипов Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
19.01.1890
Сын: Осипов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
14.08.1891
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
08.03.1892
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич
Смерть
Неизвестно