Осипова (Москвитина) Ксения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Москвитина) Ксения Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1882

Муж: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1884

Дочь: Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Осипов Евдоким Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1890

Сын: Осипов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.08.1891

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Сын: Осипов Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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