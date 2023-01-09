Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1905

Муж: Осипов Евдоким Алексеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Осипов Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Осипов Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Осипова) Агрипина Евдокимовна

Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.12.1916

Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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