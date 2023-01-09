Осипова (Новгородская) Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1905
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Осипов Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Осипов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Осипова) Агрипина Евдокимовна
Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
14.12.1916
Дочь: (Осипова) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Осипов Евдоким Алексеевич
Смерть
Неизвестно