Савёлов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1850
Дата смерти07.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1850
Рождение ребёнка
27.09.1877
Сын: Савёлов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Савёлова Антонина Гавриловна
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
14.?.1886
Сын: Савёлов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Благая Софья Николаевна
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
21.09.1889
Дочь: Акимович Вера Николаевна
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
30.07.1892
Дочь: Савёлова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
22.05.1895
Сын: Савёлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1905
Сын: Савёлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург