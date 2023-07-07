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Савёлов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1850

Дата смерти

07.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1850

Отец: Савёлов Николай Павлович

Мать: Савёлова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.09.1877

Сын: Савёлов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савёлова Антонина Гавриловна

Бракосочетание
1885

Жена: Савёлова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
14.?.1886

Сын: Савёлов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Благая Софья Николаевна

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
21.09.1889

Дочь: Акимович Вера Николаевна

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1892

Дочь: Савёлова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
22.05.1895

Сын: Савёлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Савёлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Савёлова Александра Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савёлова Антонина Гавриловна

Смерть
07.12.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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