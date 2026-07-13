Савёлова (Загряжская) Елизавета Михайловна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Савёлова (Загряжская) Елизавета Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1820

умерла 1855

Супруги
Савёлов Николай Павлович12.04.1823 ст. г.р.
Дети
Савёлов Николай Николаевич04.12.1850 ст. г.р.
Савёлов Павел Николаевич21.01.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савёлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.12.1850 ст.

Сын: Савёлов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Штальборн (Савёлова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.01.1854

Сын: Савёлов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович

Смерть
1855

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