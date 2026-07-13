Савёлова (Загряжская) Елизавета Михайловна
женский, родилась 1820
умерла 1855
Супруги
Савёлов Николай Павлович12.04.1823 ст. г.р.
Дети
Савёлов Николай Николаевич04.12.1850 ст. г.р.
Савёлов Павел Николаевич21.01.1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1850 ст.
Сын: Савёлов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Штальборн (Савёлова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1854
Отец ребёнка: Савёлов Николай Павлович
Смерть
1855