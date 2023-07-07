Благая (Савёлова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1888
Дата смерти08.08.1931
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888
Бракосочетание
03.06.1916
церковь Спасо-Божедомская близ Пречистенки, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Благая Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Благой Дмитрий Дмитриевич
Смерть
08.08.1931
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
Место погребения: Bolshevo, Gorod Korolev, МО, Russia (Россия)