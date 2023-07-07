Благая (Савёлова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благая (Савёлова) Софья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1888

Дата смерти

08.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888

Отец: Савёлов Николай Николаевич

Мать: Савёлова Александра Яковлевна

Бракосочетание
03.06.1916

Муж: Благой Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
церковь Спасо-Божедомская близ Пречистенки, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Благая Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Благой Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1931
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
Место погребения: Bolshevo, Gorod Korolev, МО, Russia (Россия)
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