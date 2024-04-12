Благой Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1871
Дата смерти02.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1871
Бракосочетание
15.05.1892
церковь Успения на Могильцах, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
28.01.1893
Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Благая Софья Владимировна
Рождение ребёнка
27.08.1896
Мать ребёнка: Благая Софья Владимировна
Бракосочетание
03.06.1916
Жена: Благая Софья Николаевна
церковь Спасо-Божедомская близ Пречистенки, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
16.11.1916
Дочь: Благая Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Благая Софья Николаевна
Смерть
02.03.1942
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд