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Благой Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.06.1871

Дата смерти

02.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.05.1892

Жена: Благая Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
церковь Успения на Могильцах, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
28.01.1893

Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Благая Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1896

Сын: Благой Джордж Дмитриевич

Мать ребёнка: Благая Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.06.1916

Жена: Благая Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
церковь Спасо-Божедомская близ Пречистенки, Moscow / Москва, Московская губерния, Европейская Россия, Russian Empire
Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Благая Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Благая Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.03.1942
Большево, Мытищинская волость, Московский уезд
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