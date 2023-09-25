Благой Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благой Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.01.1893

Дата смерти

14.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893

Отец: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать: Благая (Даксергоф) Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брайнина Берта Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благая (Виляк) Софья Рафаиловна

Смерть
14.02.1884
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1920

Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Благая (Виляк) Софья Рафаиловна

Рождение ребёнка
13.04.1930

Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Нечаева Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва

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