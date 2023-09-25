Благой Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1893
Дата смерти14.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брайнина Берта Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1884
Рождение ребёнка
После 1920
Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Благая (Виляк) Софья Рафаиловна
Рождение ребёнка
13.04.1930
Сын: Благой Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Нечаева Вера Степановна