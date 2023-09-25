Брайнина Берта Яковлевна
женский, родилась 17.07.1896, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
умерла 04.03.1984, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Благой Дмитрий Дмитриевич28.01.1893 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1984
Москва, город федерального значения Москва