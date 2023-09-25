Брайнина Берта Яковлевна 17.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Брайнина Берта Яковлевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.07.1896, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

умерла 04.03.1984, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Благой Дмитрий Дмитриевич28.01.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благой Дмитрий Дмитриевич

Смерть
04.03.1984
Москва, город федерального значения Москва

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