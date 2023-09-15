Благой Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1930
Дата смерти13.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930
Отец: Благой Дмитрий Дмитриевич
Мать: Нечаева Вера Степановна
Рождение ребёнка
?.04.1978
Дочь: Благая Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Кирсанова Лариса Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1986
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва