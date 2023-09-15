Благой Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благой Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1930

Дата смерти

13.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930

Отец: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать: Нечаева Вера Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1978

Дочь: Благая Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кирсанова Лариса Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Лариса Анатольевна

Смерть
13.06.1986
Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
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