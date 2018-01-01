село Красная Пахра, село Красная Пахра, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Красная Пахра

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4573Слобода (Красная Пахра), д. вл.при р. Пахре.161445194222

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Красно-Похорская волость
1176. Красная Похра (Слободка), деревня бывшая владельческая, при речке Похре, дворов 71, жителей 506, волостное правление (уездный город в 16 верстах), 4 лавки, 2 постоя Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
деревня Красная-Пахря

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
Село Красное18218
Имение Светлейшей Княгини Е. А. Салтыковой-Головкиной, при с. Красная-Пахра 18119

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
62309Красная Пахрасело55°26'с.ш.37°17'в.д.N-37-015
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